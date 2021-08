Eksperiments gada garumā

Vienas no izdevīgākajām ikdienas pirkumiem ir Rimi akcijas un Mego akcijas, turklāt šo mazumtirdzniecības veikalu tīkli ir plaši pārstāvēti visā Latvijā. Kāds no tiem noteikti ir arī jūsu dzīvesvietas vai darbavietas tuvumā, un to iznāk apmeklēt īpaši bieži. Tāpēc atliek vien pirms došanās iepirkties noskaidrot, kurām precēm ir labākās cenas kādā no iecienītākajiem veikaliem, un doties tieši uz turieni. Jāpatur prātā, ka vienam un tam pašam produktam atlaides var būt vienā tirdzniecības vietā, kamēr citā tās nopērkamas par parasto cenu. Tāpēc salīdzināšana ir svarīga.