Gausā vakcinēšanās un jauni ierobežojumi rudenī varētu bremzēt ekonomisko attīstību

Ekonomikai atgūstoties no Covid-19 krīzes un mazinoties slimības apkarošanai noteiktajiem ierobežojumiem, Latvijas iekšzemes kopprodukts (IKP) šā gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar attiecīgo ceturksni pirms gada, palielinājies par 10,3% , liecina Centrālās statistikas pārvaldes IKP ātrā novērtējuma dati.

Ministrijā prognozēja, ka arī turpmākajos ceturkšņos ir labs pamats tālākai ekonomikas izaugsmei, ko var nodrošināt gan Covid-19 ierobežojumu mīkstināšana un pilnīga atcelšana, gan investīciju pieaugums, palielinoties Eiropas Savienības (ES) fondu investīciju apjomiem, gan pašlaik labvēlīgā ekonomiskā situācija pasaulē un galvenajās Latvijas ārējās tirdzniecības partnervalstīs, kam ekonomiskās izaugsmes prognozes šā gada laikā reizi no reizes tiek arvien paaugstinātas.

FM piebilda, ka atšķirībā no ES jūlijā arī diezgan redzami pasliktinājies Latvijas uzņēmēju un patērētāju noskaņojums, indeksam pazeminoties no 105,6 līdz 102,9 punktiem, īpaši krasi krītoties patērētāju noskaņojumam. "Šie negatīvie signāli norāda uz potenciālajiem riskiem, kamēr pašreizējie ekonomikas dati un situācijas attīstība ārējos tirgos apstiprina visai strauju ekonomikas atgūšanos no krīzes," pauda ministrijā.