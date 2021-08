Senatnē pastāvēja septiņi pasaules brīnumi, bet šodien UNESCO apkopojis jau 1121 dārgumu, tostarp arī divas vietas Latvijā: Rīgas vēsturisko centru un Strūves ģeodēzisko loku. Diemžēl aptuveni pusi no šiem mantojuma objektiem pasaulē apdraud dabas katastrofas, karš, urbanizācija vai pagrimums.

Pirmajā sērijā Kristofers Klarks dosies ceļojumā uz Āfriku – viņa ekspedīcija sāksies Ēģiptē, iepazīstoties ar faraonu mantojumu. Gīzas nekropoles jeb piramīdu komplekss ir vienīgais no oriģinālajiem senās pasaules septiņiem brīnumiem, kas joprojām nav zudis. Otrajā sērijā Klarks dosies uz Indiju, noskaidrojot vairāk par šīs valsts daudzpusīgajiem un vēsturiskajiem UNESCO pasaules mantojuma objektiem. Savā ceļā viņš savām acīm apskatīs hinduistu reliģijas un filozofijas centru Vārānasī Gangas upes krastos. No Indijas uz Tuvajiem austrumiem un slavenajiem UNESCO objektiem, kas meklējami Irānā un Jordānā. Ekspedīcijās Klarks sastapsies ar berberu klejotājiem, apmeklēs vienu no senākajām cilvēces apmetnēm Vadi Rumu jeb Mēness ieleju un iepazīsies ar seno biznesa pilsētu Petru un citām vienlīdz iespaidīgām vietām.