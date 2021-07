Koronavīruss Latvijā: 82 jauni inficēšanās gadījumi; kumulatīvais rādītājs kāpj

Saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs atkal ir pieaudzis, - no 35,7 līdz 37,6 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

No aizvadītajā diennaktī mirušajiem viena persona bija vecumā no 80 līdz 89 gadiem, savukārt otra - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.