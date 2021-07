Nacionālā bibliotēka aicina izdevējus piedalīties vērienīgā grāmatu iepirkuma programmā

LÄTI RAHVUSRAAMATUKOGU; TALLINN, EESTI, 18JAN14. Täna avati Riias Daugava kaldal Läti rahvusraamatukogu uus hoone Gaismas Pils, mis tõlkes tähendab valguse lossi. Hoone arhitektiks on kuulus välisläti arhitekt Gunārs Birkerts. Seda, et lätlased üks tõeline raamaturahvas on, näitab seegi, et kaks kilomeetrit inimesi ei peljanud tunde kümnekraadises külmas üksteisele raamatuid ulatada. Nimelt organiseeriti uue hoone puhuks Balti keti eeskujul inimkett, mida mööda vanast raamatukogust uude raamatuid liigutati. th/Foto TOOMAS HUIK/POSTIMEES FOTO: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS