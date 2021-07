Klajā nāk modulārā džeza projekta TEN KA skaņuplate

Deniss Paškevičs ir viens no Baltijas vadošajiem džeza mūziķiem un viens no retajiem Baltijas reģiona māksliniekiem, kurš iekļauts Eiropas Džeza ģimenes kokā, kur minēts kā sava, unikāla stila pamatlicējs Latvijā.

"Jaunais albums ir stāsts par skaņas būtību. Visu mūžu es esmu bijis akustiskais mūziķis, un es nevaru sevi nodalīt no tā, ka esmu džeza mūziķis un vairāk nekā 25 gadi manas dzīves ir bijuši saistīti tieši ar saksofonu, bet, domājot par modulāro sintēzi, es meklēju iespēju kā šo akustisko skaņu atdzīvināt un savienot kopā, pavairojot to caur elektro signāliem. Saturs šim ierakstam ir programmātiska mūsdienu mūzika. Tā nav tikai elektroniska mūzika, tikai improvizēta mūzika vai tikai džezs, bet tas ir mūzikas apvienojums, tās ir rezonanses, skaņas. Tā ir skaņas ģeometrija - struktūras, paterni un dažādas formas, kā to vēsta mana albuma nosaukums. Uz skaņuplates vāciņa ir mans mākslas darbs - tā ir grafika, zīmēta ar ogli ar nosaukumu "ascenidng", kas tulkojumā no angļu valodas nozīmē auģsupejošs, lai gan ticu, ka katrs, skatoties uz šī albuma vāciņu, ieraudzīs savus siluetus un savas sajūtas," par jauno ierakstu stāsta Deniss Paškevičs.