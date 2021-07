"Zaha Hadid Architects" Venēcijas biennālē uzstādījuši 3D printētu tiltu

16 metrus garo tiltu cēla “Zaha Hadid Architects” projektēšanas komanda, zināma kā “ZHACODE”, sadarbībā ar “Block Research Group” (BRG) Šveices universitātē ETH Zurich, “inkremental3D” un “Holcim”. Tas tika izgatavots no 53 dobiem blokiem, no kuriem katrs tika izprintēts no 500 printējamā betona slāņiem.