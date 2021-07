Arābijas jūrā uzbrukumā tankkuģim nogalināti divi apkalpes locekļi

Uzbrukumā dzīvību zaudēja divi apkalpes locekļi, no kuriem viens bija no Lielbritānijas, bet otrs no Rumānijas, informēja Londonā bāzētais uzņēmums "Zodiac Maritime", kas ietilpst Izraēlas miljardiera Ejala Ofera kuģniecības kompānijā "Zodiac Group".