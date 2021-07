Foto ⟩ Noslēgusies pilsētas festivāla "Var! Būt!" pirmā diena

Ar igauņu indīroka grupas “Ewert and The Two Dragons”, dziedātājas Lindas Leen, poproka grupas “Carnival Youth” un eksperimentālā soul-pop trio “Kautkaili” uzstāšanos uz “Vasaras perona” skatuves, kā arī ģitārista Matīsa Čudara un bundzinieka Ivara Arutjunjana dueta, saksofonista Denisa Paškeviča modulāro sintezatoru mūzikas projekta “TEN KA”, elektroniskās mūzikas mākslinieces Sign Libra, hiphopa mākslinieka Fiņķa un mūžīgā eksperimentētāja Platona Buravicka uzstāšanos uz “Hanzas perona” skatuves, 30. jūlijā noslēdzās pilsētas festivāla “Var! Būt!” pirmā koncertdiena.