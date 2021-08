Pandēmijas pieredze liek iegādāties pārdomātākus un “zaļākus” mājokļus

Veiktās aptaujas dati rāda, ka vislielākā interese mājokļa iegādei ir iedzīvotājiem no Rīgas (33%), Pierīgas (28%), un Vidzemes (32%). Visvairāk par mājokļa iegādi domā iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 29 gadiem (44%) un no 30 līdz 39 gadiem (39%). Vismazākā interese par jauna mājokļa iegādi ir gados vecākajiem iedzīvotājiem.