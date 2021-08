"Mēness sargātājas" – sievietēm, kuras vēlas iepazīt savu pirmatnējo "es"

Grāmatu ilustrējusi Vic Oh (Vic Oh), viņa dzimusi Meksikā, kur apguvusi emociju izpausmi krāsās, ir studējusi mākslas vēsturi Sorbonnas Universitātē un tagad dzīvo Parīzē. Vic Oh nododas naivajai mākslai, maģiskajam reālismam un senču kultūrām, savās gleznās attēlo pirmatnējās sievietes spēku, kā arī mistisko un svēto Visumu, kas ir mums visapkārt.