Jānis Zāle ir lauku puisis no Lieģiem, kurš jau agrā jaunībā zināja, ka savu karjeru būvēs finanšu nozarē. Tas arī izdevās, un Jānis bija atbildīgs par auditu vienā no četrām pasaulē lielākajām auditorkompānijām. Taču šo darbavietu viņš nolēma mainīt - juta, ka bija ieguvis lielisku zināšanu bāzi, un ir laiks doties prom no konsultāciju biznesa. Jānis vēl aktīvi nebija sācis meklēt darbu, taču bija doma tuvāko mēnešu laikā to darīt.