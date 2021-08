Turcijā sesto dienu turpinās cīņu ar meža ugunsgrēkiem

Ugunsgrēki jau prasījuši astoņu cilvēku dzīvības, bet cietušo skaits mērojams simtos. Vismaz 27 cilvēki, kas cietuši no ugunsgrēkiem, ārstējas slimnīcās.

Eiropas Savienība (ES) svētdien paziņoja, ka palīdzējusi noorganizēt palīgā Turcijai vienu ugunsdzēsības lidmašīnu no Horvātijas un divas no Spānijas. Palīgā atsūtītas arī lidmašīnas no Ukrainas, Krievijas, Azerbaidžānas un Irānas.