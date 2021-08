Filma "Ziemassvētki džungļos" piedzīvo starptautisku pirmizrādi

Džifoni ir ne vien vecākais (šogad notika jau 50. reizi), bet arī viens no lielākajiem un svarīgākajiem bērnu filmu festivāliem. Katru gadu to apmeklē vairāk nekā divi tūkstoši bērnu no dažādām valstīm, kopējais viesu skaits nelielajā Itālijas mazpilsētiņā, netālu no Neapoles, reizēm sasniedz pat simt tūkstošus apmeklētāju. Festivālā viesojas pasaulslaveni režisori un aktieri, kas tiekas ar mazajiem skatītājiem, lai stāstītu par savu darbu kino jomā. Tāpat to apmeklē gan producenti, gan izplatītāji un masu mediju pārstāvji no visas pasaules - festivālam ir liela nozīme filmu tālākajā starptautiskajā izplatīšanā.