Fjodors Podgornijs, atbalstot "Baltic Pride", radījis mini apģērbu kolekciju

Fjodors Podgornijs par savu atbalstu "Baltic Pride": "Lai normalizētu situāciju un sabiedrībā valdošo attieksmi pret minoritātēm, kuras šobrīd tiek stigmatizētas un par kurām nerunā, es vēlos caur savu pieredzi pievērst situācijai lielāku uzmanību. Es vēlos iedvesmot un aicināt tos, kuri vēl meklē savu ceļu, nebaidīties būt atklātiem pret apkārtējiem un, galvenokārt, pret sevi. Mēs būsim ieguvēji, ja spēsim saprast to otro, to citādo. No nezināmā nav jābaidās, un geji nekur nepazudīs! Mums ir jārisina sevī šī saruna, jāveido dialogs, lai spētu runāt arī par lietām, kas liek justies neērti. Bieži cilvēki savu īsto orientāciju nemin pat saviem ģimenes locekļiem. Attiecības sabiedrībā tiek slēptas, cilvēki nespēj dzīvot atvērti, kā rezultātā neīsteno savu potenciālu. Vai arī visu mūžu cīnās, cenšoties kaut ko kādam pierādīt...

"Ja tu vēlies būt daļa no modernās mūsdienu sabiedrības, tev, pirmkārt, jāsaprot, kas un kādi apstākļi to veido. Nepietiek ar to, ka mēs ņemam un patērējam no tās. Tieši tas, ka sabiedrība ir dažāda, padara to spēcīgāku un iejūtīgāku. Mēs būsim stiprāka sabiedrība, ja ļausim šim jautājumam būt atvērtam un ieskatīsimies tajā," pārliecināts ir modes mākslinieks.