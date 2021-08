BMW vadītājs pēc neveiksmīgas sānslīdes gandrīz notriec cilvēkus un pamet notikuma vietu

FOTO: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

FOTO: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Piektdienas pusdienlaikā Biķernieku un Kastrānes ielas krustojumā Teikā notika negadījums, kurā iesaistīts viens auto. Kā vēsta TV3 raidījums Degpunktā, negadījums notika pēc neveiksmīgas sānslīdes, kā rezultātā BMW 3.sērijas universālis nobrauca no ielas braucamās daļas, šķērsoja ietvi, skāra koku, metāla žoga konstrukciju un apstājās pāris metrus no dzīvojamās mājas sienas. Mašīnas vadītājs mirkli uzkavējās notikuma vietā, tomēr ātri vien to pameta, grēkāža lomā atstājot savu līdzbraucēju.