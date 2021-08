Redzes lāzerkorekcijas laikā eksimēra lāzera impulsi iedarbojas uz radzenes audiem, lai izmainītu radzenes gaismas laušanas spēju jeb mainītu radzenes stiprumu. To dēvē par refraktīvo ķirurģiju, kas pasaulē strauji attīstās jau vairāk nekā 30 gadus. Radzene ir acs ārējā apvalka priekšējā, caurspīdīgā daļa, kas fokusē gaismu tā, lai attēls veidotos uz tīklenes.

Tas, cik lielām dioptrijām var veikt lāzerkorekciju, ir atkarīgs gan no tehnoloģijām, gan pacienta. Dr. Lūkina acu klīnikā iespējams veikt lāzerkorekciju ļoti plašam dioptriju diapazonam – tuvredzībai līdz -14D, tālredzībai līdz +6D un astigmātismam līdz +/- 6D. Šādu diapazonu nodrošina lāzera tehniskās spējas, bet, lai to praksē pielietotu, arī pacientu rādītājiem jābūt piemērotiem.

Redzes lāzerkorekcijas operācijas tiek veiktas no 18 gadu vecuma ar nosacījumu, ka redze ir stabila, nav acu saslimšanu un pirmsoperācijas izmeklēšana apstiprina, ka veikt operāciju ir droši un efektīvi. Augšējās vecuma robežas nav – to ietekmē acu veselības stāvoklis.

Lai operācijas netiktu veiktas pacientiem riska grupā un rezultāts apmierinātu pacientu, liela loma ir kvalitatīvai pacientu atlasei. Saprotamai un abpusēji atklātai komunikācijai pirmsoperācijas izmeklēšanas laikā ir jābūt gan no speciālista, gan pacienta puses.

Lai lāzerkorekcija netiktu veikta radzenēm ar progresējošām patoloģiskām izmaiņām, ir svarīgi spēt atšķirt patoloģiskas radzenes izmaiņas no fizioloģiskas normas, turklāt spējot diagnosticēt radzenes, kuras šobrīd ir fizioloģiski bez patoloģiskām izmaiņām, bet kuras var attīstīties, ja netiks laikus diagnosticētas.

Pagaidām nav izgudrota ātrāka lāzera par 500Hz. Kas citiem šodien ir inovācija, Dr. Lūkina acu klīnikā tā ir rutīna jau daudzus gadus, jo klīnika viena no pirmajām Eiropā jau 2008. gadā sāka strādāt ar 500Hz lāzeru – "Concerto" un pēc tam "WaveLight EX500"​.

TRANS-EPI LASIK atškiras ar to, ka netiek veidots vāciņš, bet ar lāzeru noņemts epitēlija slānis, tad veikta radzenes audu korekcija, bet epitēlijs 3-5 dienu laikā pilnībā ataug. Pēc TRANS-EPI LASIK ir lielāks diskomforts un ilgāks dzīšanas periods, arī finansiāli tā ir dārgāka metode, tomēr tā ir kvalitatīva un pārbaudīta iespēja, kā palīdzēt tiem, kuriem plānas radzenes dēļ nevar pielietot LASIK.

Klīnikas pieredzē 2008.–2009. gadā tika veiktas arī FEMTO LASIK operācijas, tomēr šodien tās netiek piedāvātas. FEMTO LASIK atšķiras ar to, ka vāciņš tiek veidots ar lāzeru (LASIK – ar instrumentu). PRK, EPI-LASIK un LASEK operāciju princips ir līdzīgs, bet metodes ir vecākas.

Jaunākā un arī finansiāli dārgākā metode ir SMILE, kura atšķiras ar to, ka radzenē tiek veidots tikai neliels iegriezums, caur kuru tiek izņemta plāna radzenes plēvīte. SMILE tiek dēvēta par saudzējošāko metodi, bet, salīdzinot ar LASIK, to var pielietot mazākam pacientu lokam. Tomēr faktors, ka pēc SMILE ir sarežģīti veikt papildu piekoriģēšanu, ja tuvākā vai tālākā nākotnē pēc operācijas tomēr negaidīti mainās redze, pagaidām attur no metodes ieviešanas klīnikas praksē.