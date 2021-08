Bordāns: Tieslietu nozarē tagad jākoncentrējas uz kvalitāti, nevis kvantitāti

Komentējot ģenerālprokurora Jura Stukāna un Augstākās tiesas (AT) priekšsēdētāja Aigara Strupiša jūlijā paustos izteikumus par krīzi tieslietu sistēmā , Bordāns atzina, ka tāda bija izveidojusies, bet patlaban tā soli pa solim tiek novērsta, un liels nopelns tajā esot tieši Tieslietu ministrijai (TM).

"Mēs krīzi risinām, tā nav beigusies, un mums uz katru no izaicinājumiem ir atbilde," sacīja Bordāns, uzskaitot arī dažus konkrētus izdarītos un ieplānotos darbus. Viņš piebilda, ka tuvākajā nākotnē daudz kas būs atkarīgs no AT vadības un tā, kā tiesneši spēs tikt galā ar savā kompetencē esošajiem jautājumiem. Tāpat būtiski esot panākt profesionālās kvalitātes uzlabošanos iekšlietu sistēmā.