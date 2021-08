Jonass: esmu pietiekami labā formā, lai Ķegumā pacīnītos par pjedestālu

Ķegumā pašmāju skatītājus noteikti vēlēsies iepriecināt 2017. gada MX2 pasaules čempions, sportists no Kalvenes Pauls Jonass , kurš pēc aizvadītajā gadā gūtās traumas ir atguvis ātrumu un posmā Beļģijā jau kāpa uz goda pjedestāla. Pēc sarunas sportists atzina, ka ir priecīgs atrasties Latvijā, lai pašmāju fanu priekša startētu uz 450cc motocikla.

Pozitīvs par gaidāmo nedēļas nogali ir arī “MXGP of Latvia” galvenais organizators Kristers Serģis, kurš šajā godā ir jau septīto gadu.

Jāpiebilst, ka Ķegumā līdztekus motokorsa leģendai Antonio Kairoli, jaunā paaudzes spožākajam čempionam Timam Gajseram, nenogrudināmajam Džefrijam Herlingsam un daudziem citiem sportistiem līdzjutēji sestdien varēs vērot arī Eiropas spēcīgākos braucējus cīnāmies par vērtīgajiem čempionāta punktiem EMX 250 un EMX Open klasēs. Domājams, ka tā dēvētais “smilšu karalis” Herlingss, neraugoties uz nesen gūto trauma, noteikti vēlēsies kārtējo reizi pierādīt, ka šāda seguma trasēs ir pārāks par ikvienu no konkurentiem.

Sacensības sāksies sestdien, savukārt abu dienaskārtības gaidītāko klašu - MX2 un MXGP - finālbraucieni ir gaidāmi svētdien sākot no plkst. 12:00. Ņemot vērā Latvijā noteiktos Covid-19 ierobežojumus publisku pasākumu rīkošanai mototrases “Zelta Zirgs” teritorija tiks sadalīta divās skatītāju zonās - C un D. C zonā drīkstēs atrasties personas uzrādot derīgu sadarbspējīgu digitālo Covid-19 sertifikātu, kas apliecina pilna kursa vakcināciju vai Covid-19 izslimošanu. Zonā iespējams neierobežots personu skaits. D zonā drīkstēs atrasties tikai tās personas, uzrādot derīgu Covid-19 laboratorisko analīžu negatīvu rezultātu. Šajā zonā personu skaits tiks ierobežots. Vairāk informācijas par pasākuma norisi pieejama latviamxgp.com.