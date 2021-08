Ar dziesmotu pastaigu pilskalnā "Saucējas" noslēdz jaunā albuma ieskandināšanu

"Sāvienas pilskalna apkaimē ir sastopama liela akustiskās vides daudzveidība, īpaši spilgtas un skanīgas atbalsis, tāpēc lielu daļu no albuma "Dabā" "Saucējas" ieskaņoja tieši tur," stāsta Iveta Tāle. "Šajā dabiskajā akustikā aicināsim klausītājus priekšnesuma laikā pārvietoties, meklējot sev piemērotākās vietas mūzikas baudīšanai. Pastaigas ietvaros izskanēs visu Latvijas novadu pavasara un vasaras brīvā dabā dziedamās dziesmas, īpaši akcentējot sēļu dziesmoto mantojumu, ko papildinās arī tauru, āžragu un dūdu melodijas. Šī mūzika kopā ar putniem un citām dabas skaņām veidos skanisko ainavu Sāvienas pilskalnā un tuvējos pakalnos, mežos, kā arī Līnīša un Raudīša ezeru krastos."

Pastaiga sāksies plkst. 19.30, bet skatītāji pilskalnā tiek gaidīti jau no plkst. 18.00, lai apskatītu Miķeļa Zalāna dziedātājputnu foto izstādi, kā arī nesteidzīgi izstaigātu pilskalnu un iepazītu tuvākās apkārtnes bioloģisko un skanisko daudzveidību.

Sāvienas pilskalnam jau no 19. gadsimta uzmanību ir pievērsuši senatnes pētnieki, atzīmējot to kā vienu no reģiona izcilākajiem piemēriem tam, kā izskatās pilskalns ar cilvēku veidotām terasēm. Vairāk par pilskalnu var lasīt šeit.