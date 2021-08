Jūlijā kopumā 90% Covid-19 inficēto bijuši nevakcinēti

Līdztekus rādītājiem par saslimstību ar Covid-19, kā arī stacionēto, smagi slimojošo un mirušo Covid-19 pacientu datu izvērtēšanai, SPKC speciālisti sākuši izvērtēt arī dažādus rādītājus, kas saistīti ar sabiedrības vakcināciju pret Covid-19. Situācija visā pasaulē un arī Latvijā rāda, ka visbiežāk ar Covid-19 smagi saslimst un no šīs slimības mirst cilvēki, kur nav pret to vakcinējušies.

Analizējot informāciju par 2021. gada jūnijā reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem un vērtējot šo personu vakcinācijas statusu (vai cilvēks nav bijis vakcinēts, ir bijis vakcinēts*, vai vakcinācijas kurss vēl nebija pabeigts**), var secināt, ka no kopējā jūnijā reģistrētā Covid-19 gadījumu skaita – 4230 cilvēkiem – 98% jeb 4142 cilvēki nebija vakcinēti pret Covid-19 vai viņiem nebija pabeigts vakcinācijas kurss, savukārt 2% jeb 88 cilvēkiem bija pilnībā pabeigta vakcinācija pret Covid-19.

Tikmēr jūlijā kopumā tika reģistrēti 1434 inficēšanās gadījumi ar Covid-19, no kuriem 90% jeb 1293 cilvēki nebija vakcinēti pret Covid-19 vai viņiem nebija pabeigts vakcinācijas kurss, bet 10% jeb 141 cilvēks bija pilnībā vakcinēts.

Pamatojoties uz Nacionālā veselības dienesta (NVD) datiem par stacionētajiem pacientiem ar Covid-19 diagnozi, redzams, ka jūnijā 99,1% jeb 729 stacionētie pacienti nebija vakcinēti pret Covid-19 vai viņiem nebija pabeigts vakcinācijas kurss, un tikai seši stacionētie pacienti (0,9%) bija vakcinēti pret Covid-19. Izvērtējot šos sešus gadījumus, zināms, ka divi saslimušie bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, divi – vecumā no 70 līdz 79 gadiem un viens – vecāks par 90 gadiem, turklāt visiem bija vairākas nopietnas blakusslimības. Savukārt vēl viens cilvēks vecumā no 30 līdz 39 gadiem primāri bija stacionēts citu iemeslu, nevis saslimšanas ar Covid-19, dēļ.