Galerija ⟩ Spēcīgas lietusgāzes izraisījušas plūdus Itālijas ziemeļos

Dienvidtirolē lietusgāžu dēļ no krastiem izgājušas upes un zemes nogruvumu dēļ slēgti ceļi. Čiusas pilsētā no krastiem izgājušas upes dēļ policija brīdinājusi vietējos iedzīvotājus izbraukt savas automašīnas no pazemes stāvvietām un gatavoties plūdiem.