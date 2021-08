Minoritātes - konservatīvo vērtību lielākais drauds?

Kā diskusijā norāda Elvīra Šimfa, par mūsdienām raksturīgo uzsvaru uz nepieciešamību izturēties toleranti pret visām seksuālajām orientācijām vairāk var runāt no 90. gadu sākuma.

Šajā laikā notika ievērojamas politiskas pārmaiņas – sabruka PSRS. Tas tad attiecīgi nozīmēja, ka ievērojami vājinājās arī 20. gadsimtā aktuālie politiskie strāvojumi. Viens no tiem, Šimfas prāt, bija diskriminatīvā attieksme pret LGBT grupai piederošajiem cilvēkiem. Savukārt, šāda ideoloģiskā vakuuma stāvoklī sabiedrībā esošie LGBT aktīvisti (kuru nevalstiskā pārstāvniecība daudzās pasaules valstīs bija veidojusies jau 20.gs. ietvaros) saredzēja iespēju savu balsi pacelt arī politiskā līmenī. Šis tad arī attiecīgi ir laiks, kad termins LGBT parādās. Kā zināms, mūsdienās, tas politiskajā telpā ir ieguvis diezgan lielu rezonansi.

Tomēr tajā pašā laikā būtu jāatceras, ka arī Rietumeiropā un ASV ir cilvēki, kuriem vēl arvien nav pieņemama tolerance pret citādi domājošajiem. Tomēr tie bieži vien izvēlas skaļi nepaust savas domas, jo baidās tikt nosodītiem no sabiedrības puses. Tāpēc daudzi runā pat par kaut ko līdzīgu valstu proponētai kreisai totalitārai propagandai.

Daudzi konservatīvāk noskaņoti sabiedrības locekļi ir pauduši uzskatu, ka LGBT tiesību aizstāvību mūsdienās var savā ziņā salīdzināt ar kreisu totalitāru propagandu (kaut ko kas tiek uzspiests). Šimfa tam nepiekrīt. Eiropā totalitāru valstu mūsdienās nav. Tomēr tajā pašā laikā pētniece uzsver, ka propagandas spiediens pastāv vienmēr un tā būtu kļūda domāt, ka propaganda būtu iespējama tikai totalitārā valstī. Viņa piekrīt tam, ka tā izdara uz sabiedrību zināmu spiedienu un tai kā valdošajam viedoklim tiek piešķirti nepieciešamie resursi no varas puses, lai sasniegtu plašas cilvēku masas.

Tomēr propagandas apmēri ir vairāk vai mazāk atkarīgi no valdošo partiju politiskās orientācijas. Tādējādi jāsaprot, ka vienmēr publiskajā telpā virsroku gūs viena vai otra spārna idejas.

FOTO: A.Friedrichs via www.imago-images.de/imago images/A. Friedrichs/scanpix

Viens no populārākajiem argumentiem, kas izskan teju ikreiz, kad tiek kritizētas minoritātes ir šo attiecību dabiskums. Proti, tas, ka cilvēks izvēlas sava dzimuma partneri nav saskaņā ar dabas likumiem. Mūsdienu sabiedrībā gan dabiskuma arguments vairs nav tik spēcīgs, kāds tas varēja būt pirms pusgadsimta.

Sabiedrības iekšienē ir nostiprinājusies doma, ka sava dzimtes identitāte un seksuālā orientācija ir kas tāds, ko cilvēks var noteikt pats un tiem nevajadzētu būt atkarīgiem no sabiedrībā dominējošā viedokļa. Iepriekšējā sarunā ar TVNET, Šimfa atklāja, ka vairums cilvēku nav pat pieļāvuši ideju, ka dzimte un seksuālā orientācija varētu būt viņu izvēlē balstīti. Tā vietā vairums cilvēku izvēlas pieņemt to, kas tiek uzskatīts par "pareizu un normālu" konkrētajā sabiedrības grupā.

Līdz ar to dabiskuma arguments, šķiet, zaudē savas nozīmi. Te gan jāatceras, ka, ejot pret dabiskuma argumentu, tiek destabilizēts lielas sabiedrības daļas konstruētais pasaules skatījums, līdz ar to šī argumenta apdraudēšana pamatā nozīmē indivīda uzburtās pasaules kārtības apdraudēšanu, kas varētu būt viens no iemesliem, kādēļ cilvēkus, kas rīkojas pret konkrētajā sabiedrības grupā pieņemto "pareizo un normālo", varētu uztvert kā potenciālu draudu.