Bijušajam apsargam piemērots 500 eiro sods par publicētām Kariņa fotogrāfijām

Inspekcijā skaidroja, ka tā ir nelikumīga personas datu izmantošana, jo premjera fotogrāfijas ņemtas no veikala videonovērošanas kamerām. Fotogrāfijās Kariņš redzams bez sejas maskas.

Inspekcijas direktores vietniece Lāsma Dilba norādīja, ka inspekcijai sniegta informācija arī par vairākām citām epizodēm, kad šī te prettiesiski iegūtā informācija tika publicēta sociālās tīklošanas vietnēs. Informācija tika publicēta no diviem vai trim it kā dažādiem profiliem, lai arī inspekcijas rīcībā bija informācija par to, ka šo profilu īstais lietotājs ir viena persona.