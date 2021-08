Irākas lidsabiedrība uz nedēļu pārtrauc lidojumus uz Minsku

"Iraqi Airways" savā lapā sociālajā tīklā "Facebook" pavēstīja, ka pārtrauc lidojumus uz Minsku uz nedēļu, sākot no 5.augusta.

Tomēr Minskas lidostas interneta vietnē teikts, ka piektdien lidostā nolaidusies "Iraqi Airways" reisa lidmašīna no Bagdādes.

To apstiprina arī informācija vietnē "flightradar24.com", kurā iespējams sekot notiekošajiem lidojumiem.

Eiropas Savienības (ES) vēstnieks Irākā Mārtins Huts, atsaucoties uz vairākiem avotiem, jau trešdien ziņu aģentūrai BNS sacīja, ka nākamās desmit dienas lidojumi no Irākas uz Minsku varētu tikt atcelti.

ES ir iesaistīta sarunās ar Bagdādi par to, lai Irākā atgrieztos šīs valsts pilsoņi, kas nelegāli ieradušies Lietuvā, šķērsojot Baltkrievijas robežu. Tiek vestas arī sarunas par to, lai samazinātu lidojumu skaitu no Irākas uz Minsku.