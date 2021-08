Vai ir iespējams uzturēt attiecības ar vecāku vīrieti?

Sākumā viss šķiet tik pareizi, it kā jūs būtu radīti viens otram. Taču statistikas dati liecina, ka pāri ar lielu vecuma starpību saskaras ar daudz lielākiem izaicinājumiem. Ja vecuma starpība ir tikai 5 gadi, pastāv 18% iespēja, ka laulība tiks šķirta. Vienāda vecuma pāriem - tikai 3% iespēja šķirties. Iepazīšanās portālā Zoosk.com no 40 miljoniem lietotāju gandrīz 13% vīriešu meklē attiecības ar 10 gadus jaunāku sievieti. Ja vīrietis ir 10 gadus vecāks par sievieti, pastāv 39% iespēja, ka attiecības neizdosies; ja starpība ir 20 gadi, pastāv 95% iespēja, ka attiecības neizdosies. "Viņi dzīvoja ilgi un laimīgi" - šāds scenārijs noteikti ir iespējams, ja pie tā cītīgi strādāsiet.

Kad rozā brilles nokritušas, priekšplānā izvirzās dzīves problēmas, kas rada nesaskaņas un emocionālu distanci starp pāriem. Laikā, kad jaunās sievas draugi sociālajos tīklos dalās ar bildēm no sporta sacensībām un jaundzimušajiem, viņa var sēdēt pie sava padzīvojušā vīra slimības gultas. Vīriešu draugu un ģimenes locekļu sarunu tēmas un sociālās normas var krasi atšķirties no tām, pie kurām sieviete ir pieradusi. Vecāks vīrietis var nebūt tik fiziski piemērots kā sievietes draugi. Atšķirības parasti kļūst redzamas, kad sieviete sasniedz 30 gadu vecumu. Līdzās sievietes jauneklīgajiem un modernajiem draugiem viņas kādreizējais Supermens šķiet vienkāršs vai pat vecs.

Vai sekss ar vecāku vīrieti ir labāks?

Vecākam vīrietim ir liela pieredze un viņš zina, kas viņai un daudziem iepriekšējiem vīriešiem ir izdevies gultā un kas ne! Atšķirībā no jaunāka vīrieša, pieredzējis džentlmenis nesteigsies izmēģināt kaut ko jaunu un realizēt sievietes mežonīgās fantāzijas. Taču tas nenozīmē, ka sekss ar vecāku vīrieti ir garlaicīgs. Gluži pretēji, tā var būt ārkārtīgi intīma tuvība.

Erekcija, kur tu esi?

Erektilā disfunkcija skar daudzus cilvēkus. Laimīgi ir tie, kuriem ir viegla erektilā disfunkcija. Vīrietim novecojot, viņa ķermenis ražo arvien mazāk testosterona, un kļūst arvien grūtāk panākt vai saglabāt erekciju. Rīta erekcija parādās arvien retāk un retāk, un agrākais spēks izzūd. Seksuālā pievilcība ir līdzsvars starp garīgo un fizisko labsajūtu. Stress un trauksme traucē erekcijai, to ietekmē arī ar vecumu saistītās fiziskās izmaiņas. Ja erektilā disfunkcija rodas tikai reizēm, par to nav jāsatraucas, un dabiskās erekcijas kapsulas var palīdzēt to atgūt. Bet, ja tā ir pastiprināta problēma, obligāti jāvēršas pie ārsta.