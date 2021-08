“Saules gads. Rudenāji” – rudens tradīcijas latviešu folklorā

Pirmā nodaļa veltīta pieaugušajiem – ikvienam, kam interesē izprast svētku rituālu dziļāko nozīmi. Lasītājam piedāvāts plašs svētku norišu apraksts, apkopotas dažādu zinātnes nozaru – folkloras, kultūrvēstures, reliģijas ideju, antropoloģijas u. c. – pētījumu atziņas, citēti folkloras un lauka pētījumu materiāli. Nodaļas sākumā ir skaidrots laika, telpas un dalībnieku konteksts. Aplūkots dalībnieku loks – no dzīvajiem līdz mirušajiem, no talciniekiem līdz dievībām, piedāvāts izziņas materiāls par svētku rituālajiem atribūtiem, ēdieniem un rituālajām darbībām. Pieaugušie, izzinājuši svētku dziļāko jēgu, tos var kopīgi piedzīvot kopā ar saviem bērniem ģimenē, skolotāji – ar saviem skolēniem, īstenojot ieteikto svētku scenāriju.