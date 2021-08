Latvijas autokrosa sezona uzņem apgriezienus – nedēļas nogalē posms Vecpilī

Jānis Kozlovskis, B6000 bagiju klases 2010. gada čempions: “Iepriekšējos gadus bija ierasts, ka uz starta redzējām ap 15 šīs klases pārstāvju gan no Latvijas, gan Lietuvas un Igaunijas, bet šogad klases sastāvs palicis šaurāks, droši vien situācija pasaulē uz to atstājusi iespaidu. Šajā nogalē cīnīsimies seši latvieši, iespējams, sagaidīsim arī vienu igauni, bet to redzēsim tikai sacensību dienā. Šī sacīkste būs jaunums gan mums, gan rīkotājiem un skatītājiem, jo manis pārstāvētā bagiju klase Vecpils autotrasē izies pirmo reizi. Cik atminos, tad B6000 bagiji šajā Kurzemes pusē kalnus gāza pirms aptuveni 15 vai 20 gadiem, kas ir ilgs laiks, būs interesanti paskatīties, ko šī nedēļas nogale atnesīs. Rīkotājs ir parūpējies, lai trase būtu sagatavota un gatava uzņemt sportistus, tā ir tehniski sarežģīta un no braucējiem prasīs lielu braukšanas prasmi, jo katra kļūda var atnest avāriju risku trasē!”