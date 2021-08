Bezvadu austiņas kā stila aksesuārs

Pašus ieaušus nekādi nevar uzskatīt par maziem, taču to āriene ir prasmīgi pielāgota auss formai. Piemeklējot atbilstošākos no komplektā iekļautajiem trīs izmēru mīkstajiem uzgaļiem un iestiprinot ieaušus gliemežnīcā, tie turas ļoti labi. Ierastā silikona vietā Sony izmanto mīkstākas, padevīgākas putas, kas klātas ar poliuretānu. TVNET izmēģinājumu nedēļās ieauši neizkrita ne spēcīgi purinot galvu, ne braucot ar velosipēdu, ne pat lēkājot batutā. Tas nudien iedrošina. Stabilā “ielipšana” auss skrimšļa rakstā arī samazina vēlmi ik pa laikam piekārtot un nostiprināt 7,4 gramus smago skaļruni. Tā ir ķēpīgākā daļa, jo WF-1000XM4 skārienjutīgā daļa klāj gandrīz visu virsmu un ir centa monētas izmērā. Izvairīties no pieskaršanās tai ir ļoti grūti.