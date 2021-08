Tiesībsargs konstatē būtiskus pārkāpumus bērnu atskaitīšanas kārtībā no pirmsskolas izglītības iestādēm

Savukārt, izvērtējot pašvaldību normatīvos aktus, tiesībsargs secināja, ka Ministru kabinetam ar likumu noteiktā pilnvarojuma nepildīšana ir radījusi situāciju, ka bērnu atskaitīšanas no pirmsskolas izglītības iestādēm kārtības noteikšana ir atstāta pilnīgā pašvaldību un privāto izglītības iestāžu dibinātāju ziņā, un šīs kārtības pamatu tiesiskums netiek pienācīgi uzraudzīts.

Tiesībsargs arī vērsās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) ar lūgumu sniegt informāciju par to, kāda veida norādījumus par bērnu atskaitīšanas no pirmsskolas izglītības iestādes kārtības tiesiskumu ministrija ir devusi pašvaldībām.

Ministrijā atzīmēja, ka no iepriekš uzskaitītajiem atskaitīšanas iemesliem katra pašvaldība pati izvērtē to lietderību un lemj par viena vai otra nosacījuma ietveršanu saistošo noteikumu redakcijā.

Tiesībsargs ir konstatējis divus iemeslus, kādēļ VARAM nespēj pienācīgi uzraudzīt, vai pašvaldību noteiktajā atskaitīšanas kārtībā nav ietverti prettiesiski pamati. Ņemot vērā, ka šobrīd nepastāv nekādi norādījumi pašvaldībām par to, kā būtu jānosaka atskaitīšanas kārtība, VARAM, cienot pašvaldību tiesības autonomo funkciju nodrošināšanā, nesniedz pašvaldībām konkrētus norādījumus par to, kāda veida atskaitīšanas kārtības pamati būtu tiesiski.

Šāds atskaitīšanas pamats lielākoties tika attiecināts uz bērniem, kuri nav sasnieguši obligāto izglītības vecumu, taču aptuveni trešajā daļā no pašvaldībām šāds atskaitīšanas pamats tika attiecināts uz visiem pirmsskolas vecuma bērniem.

Tiesībsargs aicina valdību steidzami izpildīt Vispārējās izglītības likuma noteikto deleģējumu noteikt kārtību, kādā izglītojamie tiek atskaitīti no pirmsskolas izglītības programmām, izņemot no speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vai grupas. Tāpat tiesībsargs aicināja ņemt vērā valsts un pašvaldību atbildību nodrošināt bērnu tiesību aizsardzību, tai skaitā agrīnu psihosociālo problēmu atpazīšanu pirmsskolas vecuma bērnu ģimenēs.

Kamēr Ministru kabinets nav noteicis kārtību, kādā izglītojamie tiek atskaitīti no pirmsskolas izglītības programmām, pašvaldībām sadarbībā ar VARAM ir jāpārskata spēkā esošais regulējums, lai nepieļautu pirmsskolas vecuma bērnu prettiesisku atskaitīšanu no izglītības iestādēm, pauda Tiesībsarga birojā. Pašvaldībām ir jānosaka izglītības iestādes vadītājam par pienākumu pārliecināties par to bērnu drošību un labklājību, kuri bez pamatojuma ilgstoši neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi.