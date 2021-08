Krievijas tiesa amerikāņu investoram Maiklam Kalvi piespriež nosacītu cietumsodu

Maskavas Meščanskas rajona tiesa Kalvi piesprieda piecu gadu sešu mēnešu nosacītu cietumsodu, bet franču baņķierim Filipam Delpālam - četru gadu sešu mēnešu nosacītu cietumsodu. Vēl pieciem apsūdzētajiem no Krievijas piespriesti dažāda termiņa nosacīti cietumsodi. Visiem notiesātajiem noteikts piecu gadu pārbaudes laiks.

Prokuratūras izvirzītajās apsūdzībās teikts, ka Kalvi un pārējie apsūdzētie izlaupījuši līdzekļus lielā apmērā no Krievijas bankas "Vostočnij", kurā Kalvi investīciju kompānijai "Baring Vostok" piederēja akciju kontrolpakete. Kalvi saņēmis no bankas 2,5 miljardu rubļu (aptuveni 30 miljoni eiro pēc toreizējā kursa) aizdevumu, bet bankai nodevis savas akcijas kompānijā IFTG, kuru vērtība, pēc Kalvi sniegtajām ziņām, atbildusi aizdevuma vērtībai, savukārt apsūdzībā teikts, ka to vērtība bijui daudz mazāka.