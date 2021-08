Krievija apsteigusi Indiju un Brazīliju Covid-19 nāvju statistikā

Proporcionāli iedzīvotāju skaitam, mirstība Krievijā pašlaik ir lielāka nekā Indijā un Brazīlijā, liecina Džona Hopkinsa universitātes apkopotie dati, kuros izmantota informācija no Krievijas operatīvā štāba. Mirstība Krievijā jūnijā, salīdzinājumā ar maiju, pieaugusi 1,5 reizes. Saskaņā ar «Rosstat» datiem, kuru precizitāti daži skeptiķi tomēr apšauba, jūnijā ar diagnozi Covid-19 nomiruši vairāk nekā 27 tūkstoši cilvēku. Turklāt tā sauktā pārmērīgā mirstība pandēmijas laikā Krievijā pēdējo 1,5 gadu laikā ir pārsniegusi 630 tūkstošus cilvēku. Tas izriet no interneta izdevuma «Mediazona» aprēķiniem, kas veikti, pamatojoties uz informāciju no «Rosstat» un premjerministra vietnieces Tatjanas Golikovas vārdiem. Visā valstī kopumā mirušo skaits pieaudzis par 16% salīdzinājumā ar gadu iepriekš.