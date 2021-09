Kā tumšas ādas cilvēks kļuva par varenākās valsts prezidentu

Pīters Kunhards ir dokumentālo filmu veidotājs, kura kontā ir vairākas filmas par ASV prezidentiem, tostarp Ābrahamu Linkolnu un Džonu Ficdžeraldu Kenediju. Viņš ir ieguvis Emmy balvas par filmām "Jim: The James Foley Story" un "Teddy: In His Own Words".