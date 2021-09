Ar skatu uz Austrumiem

Tāpēc nav brīnums, ka galu galā mūsu rokās nonākusi glīti noformēta, ar vēsturiskām fotogrāfijām bagāta grāmata, kur uz vāka pretī mums smaida četri visiem labi zināmi vīri (Antona Korbeina Londonā uzņemts foto). To sarakstījusi viena no grupas Maskavas menedžmenta komandas meitenēm - scenāriste un reklāmas tekstu autore Alīna Katrāne-Šilinga. Satura akcenti salikti tā, lai grāmata pirmām kārtām būtu saistoša krievu valodā lasošai auditorijai, jo kā gan citādi lai izskaidro to, ka viens no pirmajiem runātājiem grāmatā ir Raimonds Pauls, ar kuru radošā sadarbība bijusi pavisam simboliska? "Es viņus vēroju, bet neiejaucos," tāds ir sausais atlikums no šīs nodaļas, kuras nobeigumā Maestro piebilst, ka puiši esot "izdarījuši pareizi, dodoties uz Krieviju". "Es vienmēr esmu teicis - nevajag strīdēties, vajag prātīgi izmantot mūsu kaimiņu būšanu." Tātad, grāmata sākotnēji tapusi krievu mēlē ar nosaukumu "Tu neesi viens. No smilšu kastes līdz stadionam" un tad ar dažiem akcentiem, personāžiem papildināta, iztulkota arī latviski. Publicista un mūziķu skolasbiedra Ilmāra Šlāpina tulkojums un viss rediģētais teksts kopumā, piešķirot tam precīzu kontekstu un jēgu, ir literāri augstvērtīgs un labi turas kopā, neskatoties uz darba netradicionālo saturisko izkārtojumu.