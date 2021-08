Rīgā atklāta lielākā elektromobiļu uzlādes stacija, kas tapusi partnerības ietvaros

Stacijā, kas atšķirībā no citām atrodas segtā teritorijā, vienlaikus iespējams uzlādēt septiņus elektromobiļus, turklāt divas no pieslēgvietām ir līdzstrāvas ar 25 kilovatu jaudu. Piecu maiņstrāvas pieslēgvietu jauda savukārt ir 22 kilovati. Vēl lielāks vienlaikus pieejamu pieslēgvietu skaits patlaban ir tikai pie Latvenergo galvenās ēkas Pulkveža Brieža ielā, taču tirdzniecības centru ikdienā apmeklē nesalīdzināmi vairāk cilvēku.

Guntars Baļčūns, AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs: "Mēs gribam, lai cilvēki maina ieradumus un pāriet uz elektroauto. Lai to darītu, infrastuktūra ir svarīga. Apziņā ir jābūt, ka varēs auto uzlādēt un tā nebūs problēma. Tā ir puse no risinājuma, lai ielās redzētu vairāk elektroauto."