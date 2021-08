Šanhajā pabeigts pasaulē lielākais astronomijai veltītais muzejs

"Lielā ideja bija ieviest dizainā viscerālu astronomijas pieredzi un nodrošināt to jau pirms ieiešanas ēkā," saka Vongs.

Arhitektu studija “Ennead Architects” 2014. gadā uzvarēja dizaina konkursā, lai izveidotu Astronomijas muzeju kā ēku, kas sasaucas ar Visuma ģeometriju – tai nav taisnu līniju vai taisnu leņķu. "Ciktāl iespējams, mēs vēlējāmies, lai šī ēka atbilstu Visuma būtībai, un kosmosā nav taisnu līniju vai taisnu leņķu! Kad mēs pieņēmām ideju par izliektu formu kopumu, mēs izmantojām katru iespēju, lai padarītu to par ēkas un pieredzes pamatu," sacījis Vongs. Studija pirms tam izveidojusi arī rotējošo Zemes un kosmosa rožu centru, kas ir daļa no Amerikas Dabas vēstures muzeja Ņujorkā.

FOTO: Ekrānuzņēmums no Youtube video/Han Shuangyu

Zinātne un zvaigznes iedvesmoja dizainu, kas koncentrējas uz vissvarīgāko no visām orbitālajām kustībām, skaidro Vongs: mūsu Zemes ikdienas rotāciju un tās ceļojumu ap mūsu zvaigzni.

“Mēs atrodamies Visumā, kas nepārtraukti kustas, kaut kas tik būtisks un cik viegli to nepamanīt," sacīja Vongs.

Muzejā ir trīs galvenie dizaina elementi, un to secība, sākot ar ieeju, ir rūpīgi izstrādāta horeogrāfija.

Viens no tiem ir “Oculus”. Aapaļā dizaina detaļa, kas atrodas virs galvenās ieejas, tver laika ritējumu pēc saules gaismas visas dienas garumā, atsaucoties uz 14. gadsimta saules pulksteņiem. Vasaras saulgriežos pusdienlaikā uz laukuma tiek projicēts pilns aplis.

Viena no beidzamajām dizaina iezīmēm kā kulminācija muzeja apmeklētāju maršrutā ir apgrieztais kupols, kas atrodas uz muzeja jumta. Jumts nodrošina netraucētu skatu uz debesīm. To apņem stikla paneļi, kas paver skatu uz muzeja iekštelpām no augšas.