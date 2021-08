Uzbūvēt un nopirkt privātmāju var izmaksāt dārgāk par tās vērtību

"Nereti, redzot izmaksu pieaugumu, cilvēki pārdomā un būvniecības vietā izvēlas pirkt jau gatavu māju, tomēr piedāvājums nav liels, un jau hipotekāro kredītu pieprasījumos redzam darījumus, kuros mājas pirkuma summa ir lielāka par tās vērtību. Katru gadījumu izskatām individuāli, tomēr jāņem vērā, ka banka nevar ignorēt faktu, ka pirkums ir augstāks par vērtību. Visticamākais, ka šādā gadījumā būs lielāks paša ieguldījums. Vēloties izvairīties no būvniecības izmaksu kāpuma, jāizvērtē, jo varbūt pat ar visu cenu pieaugumu izdevīgāk ir uzbūvēt māju, kādu patiešām vēlas, nevis pirkt citu vajadzībām būvētu gatavu māju virs tirgus vērtības," stāstīja Mūrnieks.

Pēc "Citadeles" pārstāvju vēstītā, katrs šāds gadījums tiek izskatīts individuāli, jo būtisks ir gan aizdevuma apmērs, gan tirgus vērtība, gan paša klienta sākotnējais ieguldījums. Ja tāmes palielinājums ir proporcionāls tirgus novērtējumam, banka var nosegt daļu no nepieciešamajām papildus izmaksām, tomēr jebkurā gadījumā jārēķinās, ka pieaugs arī paša klienta ieguldījums. Ja klientam sākotnēji bija liels paša ieguldījums, piemēram, 40% no tāmes, un nepieciešams papildus finansējums, banka apstiprinās palielinājumu. Savukārt, jo mazāks paša sākotnējais ieguldījums, jo vairāk jārēķinās, ka papildus neparedzētās izmaksas būs jāsedz pašiem.

Bankā arī atzina, ka būvniecības process ir ļoti sarežģīts, un papildus izmaksas var rasties, tāpēc bankas ir gatavas izvērtēt un izskatīt katru situāciju. Piemēram, ne vienmēr pasūtītājs var pateikt gala cenu, un šis ir viens no visbiežāk uzdotajiem jautājumiem, kā to atspoguļot tāmē. Šādos gadījumos tāmē jāiekļauj neparedzētie izdevumi. To apmērs var būt dažāds, piemēram, 8-10%, bet noteikti ne 30%, jo tad nav iespējams izvērtēt, vai tas korelē kopā ar īpašuma nākotnes vērtību. Arī neparedzētiem izdevumiem jābūt saprotamiem un pamatotiem.