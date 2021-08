Infrastruktūras pabeigšana uz Baltkrievijas robežas varētu izmaksāt 30 miljonus eiro

Ziņojumā teikts, ka Latvijas - Baltkrievijas robežas infrastruktūras neizbūvētās daļas pabeigšanai no valsts budžeta nepieciešami 29 563 142 eiro, taču šī summa ir indikatīva, atsevišķi pasākumu izcenojumi inflācijas un specifisku risinājumu dēļ var mainīties.

Attiecībā uz žogu IeM ziņojumā norāda, ka nepieciešamības gadījumā ir iespēja uzstādīt pagaidu dzeloņstiepļu žogu uz Latvijas - Baltkrievijas robežas. Pagaidu žoga konstrukcija var būt no ruļļveida žiletes tipa dzeloņstieples.

Pagaidu žogu turpmāk varētu izmantot valsts robežas joslā plānotā žoga izbūvē, ja neiestājas kāds no zemāk minētajiem apstākļiem.

Pirmkārt, uz zemes novietota dzeloņstieple ar laiku ieaugs gan zemes virskārtā, gan krūmos, līdz ar ko tās savilkšana atpakaļ ruļļos praktiski būs neiespējama. Otrkārt, izmantot šo dzeloņstiepli izbūvējama žoga konstrukcijā ir problemātiski, jo dzeloņstieple ar laiku var bojāties un būvnieks var nepieņemt to, lai ievērotu būvnormatīvus un žoga kopējas garantijas saistības. Treškārt, pasūtītāja celtniecības materiālu nodošana būvniekam ir nestandarta grāmatvedības procedūra, ar ko var rasties problēmas.

Paredzams, ka, ja sākotnēji tiks izbūvēts pagaidu žogs, tad, iespējams, minētais var ilgtermiņā sadārdzināt valsts robežas joslas gar Latvijas - Baltkrievijas robežu iekārtošanas procesu, it īpaši, ja pagaidu žogs, izbūvējot robežas joslā paredzēto standarta žogu, ir nojaucams. Līdz ar to, IeM ieskatā, racionāli un ilgtspējīgi ir sākt būvprojektā paredzētā standarta žoga izbūvi.

Kopumā laikā no 6.augusta līdz 10.augusta rītam par Latvijas-Baltkrievijas robežas nelikumīgu šķērsošanu aizturētas 283 personas. Kopumā šogad par šīs robežas nelikumīgu šķērsošanu aizturētas 343 personas, aģentūra LETA noskaidroja Valsts robežsardzē. IeM ziņojumā valdībai teikts, ka pamatā aizturētie ir Irākas pilsoņi, bet ir arī Ēģpites, Indijas, Šrilankas, Indijas, Irānas un Sīrijas pilsoņi.

Lai apturētu nelegālo migrantu iekļūšanu no Baltkrievijas, Lietuvā uzsākta dzeloņstiepļu barjeras izbūve un plānota žoga izbūve uz robežas ar Baltkrieviju. Līdz ar to pastāv iespējamība, ka pēc žoga izbūves uz Lietuvas - Baltkrievijas robežas, lielākā nelegālo migrantu plūsma no Baltkrievijas varētu nonākt Latvijā, teikts ziņojumā.