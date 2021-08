Kā "iemānīt" dienišķo devu jeb piešķir ūdenim garšu: 21 veselīga recepte

"Ar dabīgām garšām bagātinātam ūdenim ir vairāki plusi. Pirmkārt, tas garšo atsvaidzinoši, palīdzot uzņemt diennaktī nepieciešamo šķidruma devu. Otrkārt, satur antioksidantus, attīra organismu un izvada liekos toksīnus. Treškārt, vairums no tradicionālajām pamata piedevām - citrusaugiem, dzērvenēm vai āboliem - satur ūdenī šķīstošos vitamīnus, tostarp vērtīgo C vitamīnu, kas stiprina imunitāti un kapilāru sieniņas, palīdz uzsūkties dzelzij, paaugstina fizisko un garīgo izturību, veicina kolagēna veidošanos, līdz ar to uzlabo ādas stāvokli, kā arī veic virkni citu organismam nepieciešamu funkciju," stāsta farmaceite Amanda Ozoliņa. "Latvijas vasara mūs lutina ar vairākām dabas veltēm, kas lieliski noder kā piedevas ūdenim. Vienlaikus, lai iegūtu neparastākas garšu kombinācijas, var izmantot arī tropiskos augļus. Pēc padzeršanās ieteicams augļus, ogas un dārzeņus apēst, tādējādi uzņemot arī to sastāvā atrodamās vērtīgās šķiedrvielas."