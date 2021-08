Pie Salaspils būvēs jaunu tiltu pār Daugavu

Plānots, ka būvprojektu varētu pabeigt 2023. gadā un būvniecību sākt 2023. gada nogalē, to pabeidzot 2027. gadā.

Pēc sākotnējiem aprēķiniem, ja tiktu būvēti divi atsevišķi tilti, to aptuvenās kopējās izmaksas 2020. gada cenās būtu 240 milj. eiro, no kurām aptuvenās dzelzceļa tilta izmaksas sastādītu 110 milj. eiro, bet autoceļa tilta izmaksas 130 milj. eiro. Veicot apvienotā tilta būvniecību, izmaksas būtu aptuveni 199 milj. eiro, no kurām aptuvenās autoceļu daļas izmaksas - 89 milj. eiro. Apvienotā tilta būvniecības līdzfinansēšanai plānots piesaistīt 2021.-2027. gada Eiropas Savienības daudzgadu budžeta Militārās mobilitātes programmu.