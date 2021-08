Oktobrī pirmizrādi piedzīvos pirmais latviešu vesterns

Filmas darbība risinās 19. gadsimta otrajā pusē, kad no baltvācu barona muižas īsi pirms kāzām pazūd topošā līgava. Eva ir aristokrāte, jauniete, kura uzaugusi baltvācu barona aizbildnībā. Īsi pirms plānotajām laulībām ar kādu savdabīgu Vīnes grāfu, Eva un viņas guvernante Magda nolemj pretoties barona iecerēm un īsteno bēgšanas plānu. Taču notiekošajā negaidīti iesaistās latviešu zemnieks Mikus, kuru nu tur aizdomās par jaunās dāmas nolaupīšanu. Barona rokaspuiši, valsts kriminālizmeklētājs, ungāru kovbojs un citi varoņi dodas ceļā, lai pazudušos jauniešus atrastu, jo Eva, kā izrādās, ir lielu bagātību mantiniece.

"Filma nav vēsturisks kino. Tā ir ļoti krāsaina, ar kolorītu tēlu galeriju piesātināta piedzīvojumu filma par jaunu cilvēku likteni ļoti sarežģītos laikos. Lai arī mēs strādājam vesterna žanra ietvaros, tomēr mēs to pārveidojam pa savam, iesaistot arī elementus no detektīva un komēdijas. Šajā stilizācijā, protams, ir arī veselīga deva ironijas par vesterna žanru un to, ko nozīmē mežonīgos rietumus pārcelt uz tādu pasaules daļu, ar kuru šis jēdziens nesaistās vispār nemaz," skaidro Matīss Kaža, uzsverot, ka stāsts ir par pieaugšanu laikā, kurā par savu nākotni nevaram būt droši. Arī par cīņu pret netaisnību, tajā skaitā sabiedrības sašķeltību, koloniālismu, neiecietību, aizraušanos ar varu. Un, lai gan darbība risinās pusotru gadsimtu senā pagātnē, vērīgākie skatītāji filmā saskatīs paralēles ar mūsdienu pasauli.