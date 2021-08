Ķīnā izstrādā daudzsološu elektroauto bateriju tehnoloģiju

Nozares eksperti, kas kaut ko saprot no akumulatoru tehnoloģijām, CATL izstrādājumu jau paguvuši nodēvēt par revolūciju, kas turklāt par sērijveida ražošanas realitāti kļūs jau 2023.gadā. Par to raksta vācu AutoBild, piebilstot, ka tehnoloģija nav jaunums; tā tiek pilnveidota jau gadiem un izceļas ar vairākām vērā ņemamām priekšrocībām - nātrija jonu baterijas ir ilgtspējīgākas, lētākas, pakļautas mazākam aizdegšanās riskam, jaudīgākas ziemas periodā jeb aukstos apstākļos, kā arī uzlādējas ātrāk.

Kā jau liecina CATL attīstītās tehnoloģijas nosaukums, akumulatoru balsts ir nātrijs. Katods ir izgatavots no nātrija, mangāna, dzelzs, oglekļa un slāpekļa, bet anods ir izgatavots tikai un vienīgi no oglekļa, kas ļauj iztikt bez ierobežotā apjomā pieejamajiem un dārgajiem materiāliem, piemēram, niķeļa, vara, litija un kobalta, no kuriem pēdējie divi lielākoties tiek iegūti necilvēcīgos apstākļos Dienvidāfrikā un Kongo, un to lietošanas ētika nereti tiek apšaubīta.