Leļļu teātris sāk biļešu tirdzniecību uz septembra izrādēm

Septembra repertuārā pie skatītājiem nonāks vēl viens pandēmijas laikā radīts jauniestudējums latviešu trupā – Māra Koristina režijā tapušais Grigorija Ostera darbs “Kaķēns vārdā Vau” pašiem mazākajiem teātra apmeklētājiem. Pasakas galvenais varonis ir mazs kaķēns ar neierastu vārdu - Vau, kuram gadījusies satraucoša ķibele - aizmirsies paša vārdiņš. Lai to atgūtu, kaķēnam jādodas meklēt palīdzību pie citiem mājas iemītniekiem, atklājot to personības un raksturus. Šis ceļojums, kā jau katra pasaules iepazīšanas misija, nes gan piedzīvojumus, gan briesmas, gan, protams, jaunus draugus. Uz izrādi aicināti skatītāji no 3 gadu vecuma.