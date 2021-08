"Facebook" par vakcīnu dezinformācijas izplatīšanu aizliedz Krievijas aģentūru

"Facebook" dzēsis 65 "Facebook" kontus un 243 "Instagram" kontus, kas saistīti ar aģentūru "Fazze", kas darbojas no Krievijas kāda anonīma klienta vārdā.

Šie konti tika izmantoti, lai izplatītu maldinošu informāciju, kas grauj uzticēšanos "BioNTech/Pfizer" un "AstraZeneca" Covid-19 vakcīnām. Vienā no kontiem tika publicēti apgalvojumi, ka "AstraZeneca" Covid-19 vakcīna pārvērtīs cilvēkus šimpanzēs.

Viens no blogeriem, ar ko sazinājās "Fazze", bija populārais franču videoblogeris Leo Grasē. Viņš tviterī publicēja no "Fazze" saņemto e-pasta vēstuļu ekrānuzņēmumus. Grasē maijā ziņu aģentūrai AP sacīja, ka viņam lūgts publicēt "Instagram", "TikTok" un "YouTube" 45 līdz 60 sekunžu garu video, kurā kritizēti "BioNTech/Pfizer" vakcīnas mirstības rādītāji.

Kampaņai, no kuras viņš saņēmis šo pasūtījumu, bijis "kolosāls budžets", tomēr starpniekaģentūra atteikusies nosaukt sava klienta vārdu, sacīja blogeris. Grasē atteicās no šī piedāvājuma un publiski pauda bažas par to.