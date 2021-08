Dogecoin šogad ir gājis kā pa amerikāņu kalniņiem. Gada sākumā mazāk par vienu centu maksājusī mēme-kriptovalūta maijā sasniedza rekorda cenu 0,73 dolārus, bet pēc tam ir bijusi ar krituma tendenci, to tirgo par ap 0,2 dolāriem. Neraugoties uz to, Dogecoin ir viena no aprunātākajām kriptovalūtām.