Procentus pelnoši noguldījumi ir neatņemama banku nozares daļa, bet tradicionālā noguldījuma gadījumā zinām, ka noguldāmā nauda paliek bankā un citā veidā to vienlaicīgi izmantot nevar. Taču decentralizētajās finansēs (DeFi) tam tā nav jābūt un viens no piemēriem ir aizdevumu un noguldījumu platforma Compound.

Compound ir Ethereum blokķēdi izmantojošs protokols, kas saved kopā kriptovalūtu aizņēmējus un aizdevējus, darot to caurspīdīgā veidā, izmantojot viedlīgumus (angl. smart contracts). Compound, saskaņā ar interneta vietnes Defipulse datiem, ir otra lielākā DeFi aizdevumu platforma, kurā tiek apgrozīta kriptovalūta aptuveni 7 miljardu dolāru vērtībā. Šķietami Compound ir lielā mērā līdzīgs citiem decentralizētajiem aizdevumu protokoliem, piemēram, Aave, Maker u. c. Tas nozīmē, ka aizņēmēju un aizdevēju procentu likmes tiek noteiktas uz katras kriptovalūtas piedāvājuma un pieprasījuma pamata.

Compound no citām platformām atšķiras ar to, ka procentus nemaksā tajā pašā kriptovalūtā, bet aizdevējam pret noguldīto mantu izsniedz jaunu kriptovalūtu ar nosaukumu cToken (atkarībā no noguldītās kriptovalūtas, piemēram, cETH, cWBTC vai cUSDC). Tas ir kā vaučeris, kuru jebkurā brīdī var apmainīt atpakaļ un lietotājs pelna procentus uz šo divu maiņas kursu rēķina, kas ceļas ar noteiktu ātrumu. Compound cToken burvība savukārt slēpjas tajā, ka tajā pašā laikā, kamēr kriptovalūta pelna noguldījuma procentus, cToken var brīvi pārvietot blokķēdē un izmantot, piemēram, kā nodrošinājumu kādā citā DeFi lietotnē.