Pirmie iespaidi: Jaguar F-Type ar V8 motoru un 450 zirgspēkiem

Lai gan D-Type attēlos neizskatās pēc superauto, tas ir viens no titulētākajiem sacīkšu automobiļiem, jo Lemānas 24 stundu sacensībās uzvarējis trīs reizes pēc kārtas - 1955., 1956. un 1957. gadā. D-Type un E-Type pēctecis turpretī jau bildē izskatās dusmīgs braucamais un, ja kādam par to rodas šaubas, tad lai viņš nospiež dzinēja Start podziņu.

It sevišķi, ja zem garā motora pārsega pa visu telpu ir izgūlies 5 litru V8 benzīna dzinējs.

Jā, laikmetā, kad ļoti daudz dzinēju ir sarukuši līdz litram vai pusotram, jau sāk kļūt nepieklājīgi runāt par tādu darba tilpumu un tik daudz cilindriem mašīnā, kam ir tikai divas sēdvietas un bagāžniekā der tikai viena golfa soma vai divi lidmašīnas salona bagāžas koferi. No otras puses, tāds auto kā Jaguar F-Type ir vēl viena no pēdējām iespējām izbaudīt vecos labos laikus, kad lielāks un skaļāks skaitījās labāks.

Jaunais F-Type ir no dizaina viedokļa ir ieturēts labākajās divvietīgo kupeju tradīcijās ar garu motora pārsegu un uz aizmuguri atvirzītu pasažieru telpu. Auto ir zems un slaids, bet platums, ko var novērtēt no priekšpuses un aizmugures, ir tieša norāde, ka lielā ātrumā automobilis stabili turēsies uz ceļa. Mums gan nav diži daudz tādu vietu, kur pietuvoties un pārbaudīt, cik rāmi uz šosejas stāv F-Type, kad braukšanas ātrums pietuvojies maksimālajiem 285 kilometriem stundā, un arī Biķernieku trases starta-finiša taisne nav pietiekami gara, lai šādu ātrumu sasniegtu, bet kupejai jebkurā pie mums atļautā braukšanas ātrumā piemīt perfekts līdzsvars starp viegli, precīzi kontrolējamu vadāmību un komfortu.

Komfortu no šāda tipa auto, kam priekšā plosās 450 zirgspēku motors, parasti pat negaida, taču F-Type ir pietiekami līgans, lai to varētu lietot ikdienā.

Cits jautājums - vai auto ir piemērots tālākiem ceļojumiem, jo jau no mašīnas silueta noprotams, ka vietas divvietīgajā salonā nav daudz, un bagāžas nodalījums, kā jau minēts iepriekš, nav liels. No otras puses, ja nav plāna doties iepirkumu tūrē uz Berlīnes dizaina apģērbu outletiem un līdzi ņem tikai pašas nepieciešamākās lietas, tad pat ar Jaguar F-Type visa Eiropa vaļā. Turklāt paveras iespēja izmantot autobāņu sniegto brīvību un pilnīgi legāli pārbaudīt, kā auto brauc, kad spidometra bultiņa skaras pie tālākās atzīmes. Jādomā, ka emocijas tad būtu spilgtas, kā teica viens no labākajiem Latvijas rallijkrosa braucējiem, Eiropas rallijkrosa čempions Jānis Baumanis, kad tieši šim pašam Jaguar ļāva izskrieties Biķernieku trasē.