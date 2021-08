Lauksaimniecība nogalina daudz vairāk bišu, nekā mums varētu šķist

Jaunā metadatu analīzē, kas aptvēra vairākus desmitus pēdējo 20 gadu laikā publicētu pētījumu, parādīta pesticīdu, parazītu un nepietiekama uztura ietekme uz bišu uzvedību un veselību. Pētnieki atklāja, ka katram no minētajiem kaitējumiem ir negatīva ietekme uz bitēm, palielinot mirstību to vidū, rakstīts zinātnes vietnē "Science Alert".

Aptuveni 75% no pasaules labības, augļiem un sēklām, ko pārtikā cilvēki lieto ikdienā, ir atkarīgi no apputeksnētājiem. 2019. gadā zinātnieki secināja, ka teju puse no visām kukaiņu sugām pasaulē turpina samazināties, savukārt trešā daļa no tiem varētu izmirt līdz gadsimta beigām.