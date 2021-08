Saeima vienbalsīgi pārapstiprina ārkārtas situāciju pierobežā

Valdības lēmums nosaka Valsts robežsardzei, Nacionāliem bruņotiem spēkiem un Valsts policijai, konstatējot personas nelikumīgu minētās robežas šķērsošanu, dot rīkojumu atgriezties valstī, no kuras persona šķērsoja robežu, un veikt nepieciešamos pasākumus, lai pārliecinātos, ka persona izpilda šo rīkojumu.

Tāpat valdības lēmums paredz, ka Valsts robežsardzei, konstatējot personas nelikumīgu minētās robežas šķērsošanu, ir tiesības pielietot fizisku spēku un speciālos līdzekļus, lai nekavējoties atgrieztu personu valstī, no kuras tā nelikumīgi šķērsoja valsts robežu.

Ministri arī atļāva Valsts robežsardzei, kā arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei piemērot Publisko iepirkumu likuma izņēmumu, lai nodrošinātu patvēruma meklētāju, kas ieradušies no Baltkrievijas, izmitināšanu, apgādāšanu ar pārtiku un pirmās nepieciešamības precēm.

Pasākumus rīkojuma izpildes nodrošināšanai, tajā skaitā iesaistīto institūciju personāla virsstundu darbu un komandējuma izdevumus, paredzēts finansēt no attiecīgajam mērķim institūcijām iedalītajiem valsts budžeta līdzekļiem, kā arī pēc institūciju motivēta pieprasījuma no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Kopumā laikā no 6.augusta līdz 10.augustam par Latvijas-Baltkrievijas robežas nelikumīgu šķērsošanu aizturētas 295 personas. Kopumā šogad par šīs robežas nelikumīgu šķērsošanu aizturētas 355 personas.

Politiķis vērsa uzmanību, ka Baltkrievijā pie varas esošais autoritatīvā Aleksandra Lukašenko režīms saziņā ar Kremli mēģinās identificēt vairākas valstis, kuras gribēs sūtīt savus iedzīvotājus, lai šos cilvēkus izmantotu kā hibdrīkara ieroci. Līdz ar to uz Latvijas robežas joprojām ir gaidāmi cilvēku plūdi, uz ko starptautiskā līmenī būtu jāatbild ar sankcijām pret Baltkrievijas režīmu, norādīja Feldmans.

"Ceru, ka neviens kolēģis no Saeimas, it īpaši no tām partijām, kuru biedri ir apsūdzēti par spiegošanu Krievijas labā, nemetīsies šajā informatīvajā cīņā pret Latvijas valsti," pauda Dombrava, brīdinot, ka Latvijā ir daudz austrumu ietekmes aģentu un noderīgie izpalīgi.