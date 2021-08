Šonedēļ sākas eksperimentālā kino festivāls "Process"

Festivāls “Process” ir veltīts analogajam eksperimentālajam kino – tajā rādīte darbi piederīgi dažādām alternatīvā, personiskā un avangarda kino strāvām un ir veidoti, izmantojot un bieži vien eksperimentējot ar analogo kinolenti. Īsi pirms festivāla galvenajiem notikumiem, 14.-15. augustā, to ievadīs Berlīnes mākslinieku dueta “Ojoboca” vadīta radošā darbnīca, kurā ikvienam būs iespēja pašrocīgi izmēģināt dažādas analogā attēla un skaņas veidošanas metodes un apgūt paplašinātā kino veidošanas noslēpumus. Darbnīcas rezultāti būs skatāmi festivāla atklāšanas vakarā 18. augustā, kad ar kopīgu performanci uzstāsies darbnīcas dalībnieki un sitamistrumentālists Elvijs Endelis.

Šīgada festivāla tēma ir “Pasaules gals”, caur to mēģinot reflektēt gan par zaudējumiem, gan kaut kā jauna iespējamību. Dažādos veidos šī tēma tiks risināta četrās pēdējos gados veidotu īsfilmu izlasēs: Ievas Balodes kūrētajā Baltijas jaunāko analogo/eksperimentālo filmu programmā, kā arī Lāsmas Bērtules un festivāla vieskuratoru Ervīna van ‘t Harta (Erwin van ‘t Hart, IFF Rotterdam) un Tomazo Izabellas (Tommaso Isabella, Filmmaker IFF) veidotajās ārvalstu autoru filmu programmās. Festivāla retrospekcijas sadaļā būs reta iespēja oriģinālajā formātā redzēt austriešu avangarda klasiķu filmas, kuras atlasījis un par kurām pastāstīs kinorežisors Jānis Putniņš. Savukārt 1980. gadu latviešu amatieru avangarda programmā būs skatāmi mazzināmi dārgumi no latviešu kino vēstures, kas arī tiks izrādīti to oriģinālajā 16mm formātā. Festivālu noslēgs Īrijas kino veidotāju kolektīva “Experimental Film Society” dalībnieka Maikla Higinsa (Michael Higgins) agrīnajam kino veltītā pilnmetrāžas fantasmagorija “Rudens miegi”, bet vēl pirms tās ikviens tiks aicināts ciemos pie festivāla organizatoriem – biedrības “Baltic Analog Lab” –, lai kopā ar festivāla dalībniekiem diskutētu par gala, sākuma un pārmaiņu jautājumiem kino kontekstā.